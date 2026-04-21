Palantir : un manifeste technofasciste | Contre Piquemal : une manipulation médiatique de France TV ?

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

le manifeste technofascsite du géant de l'IA militaire, Palantir. On en parlera en début d'émission avec Pauline Elie, autrice et doctorante spécialisée dans l'IA et le numérique et Olivier Tesquet, journaliste au pôle enquête de Télérama.

Ensuite, cap sur Toulouse avec les révélations chocs du SNJ de France TV. La prise à partie du député François Piquemal lors d'une cérémonie d'hommage aux victimes de Mohamed Merah aurait été préméditée, la rédaction en chef de France TV à été mise au courant quelques jours avant la cérémonie et n’a pas communiqué l'information aux journalistes. Le tout en plein scrutin municipal ou le député-candidat de la FI était donné gagnant. On en parlera en deuxième partie d'émission avec François Piquemal qui sera en direct de Toulouse.

