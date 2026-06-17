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On était au premier meeting de Glucksmann (et on a rencontré ses soutiens...)

Raphaël Glucksmann a réuni ses soutiens aux Docks de Paris, à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, pour son premier grand meeting de campagne, même s’il n’a pas encore officiellement annoncé sa candidature à l’élection présidentielle. Selon son équipe, 2 500 personnes étaient attendues pour ce rassemblement organisé par Place publique.

Pendant près d’une heure de discours, l’eurodéputé a largement insisté sur les enjeux géopolitiques actuels. Face à la Russie de Vladimir Poutine, à la montée en puissance de la Chine ou encore aux incertitudes liées aux États-Unis, Raphaël Glucksmann s’est présenté comme un défenseur de l’Union européenne et de ses valeurs. Un positionnement qui séduit nombre de ses soutiens, qui mettent en avant l’expertise qu’il aurait sur les questions internationales.

Sans évoquer directement les divisions à gauche ni attaquer les autres candidats potentiels de son camp, il a toutefois tenu à marquer ses distances avec Emmanuel Macron et son bilan. Dans la salle, plusieurs militants rencontrés par Le Média voient en lui la seule alternative capable de faire barrage au Rassemblement national au second tour, en rassemblant un électorat allant des déçus du macronisme aux socialistes et aux écologistes.

Parmi les personnalités présentes figuraient notamment Yannick Jadot, Carole Delga, Laurence Rossignol et Marisol Touraine. Le Média était sur place pour recueillir les réactions des participants et décrypter les messages envoyés par Raphaël Glucksmann à quelques mois d’une possible entrée en campagne.

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