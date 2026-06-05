Olivier Besancenot : "En 2027, on va se faire entendre"

C’est une figure politique des années 2000. Il a emmené la Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR) aux présidentielles de 2002 et 2007, remportant à chaque fois plus de 4% des suffrages. En 2009, il est une des personnalités à l’origine de la création du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) qui vient remplacer la LCR vieillissante. L’invité du Fauteuil, c’est Olivier Besancenot. A la présidentielle de 2012, il cède sa place de représentant du parti à Philippe Poutou.

De sa formation militante et politique dans les années 1990, aux années 2010 en passant par la période de ses candidatures à la présidentielle, Olivier Besancenot revient avec nous sur ces dizaines d’années d’engagement politique et syndical à l’extrême-gauche. Comment est-il arrivé dans la politique ? Quel bilan tire-t-il de son expérience politique et des luttes passées et actuelles dans le mouvement social ? Il nous raconte tout dans cette interview sans concessions, pour ce nouvel épisode du Fauteuil.