Féris Barkat : Banlieues Climat, écologie et engagement des quartiers

Dans Le Fauteuil, la journaliste Amina Kalache reçoit Féris Barkat, cofondateur de Banlieues Climat. Il revient sur son refus initial de “représenter” à lui seul, préférant porter une lutte collective tout en restant vigilant face à l’ego et à l’instrumentalisation, notamment politique. Il insiste sur l’importance de construire des collectifs solides pour éviter la récupération et dépasser les logiques individuelles.

Issu d’un parcours marqué par le soutien familial et éducatif, il rejette l’idée de “faire mieux que les autres” au profit du “faire avec les autres”. Son engagement s’ancre dans l’expérience des territoires populaires, où adaptation, mémoire et solidarité constituent une force.

Avec Banlieues Climat, il défend une écologie liée aux réalités sociales et à la justice. Pour lui, le changement naît d’espaces collectifs locaux, de la transmission et de l’auto-organisation, plutôt que de l’attente des institutions. Il appelle à soutenir les luttes par l’engagement concret, les compétences ou les moyens, afin de transformer durablement les rapports de pouvoir.