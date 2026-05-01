Je fais un don

Le Fauteuil

Le Fauteuil

Partager

Racisme, homophobie, stand-up : Noam Sinseau, l’humoriste qui fait trembler les normes

Son premier spectacle Makoumé superstar cartonne. C’est un show de stand-up mais pas que ! Il y a aussi de la danse, de la poésie… tout cela nourri par son expérience personnelle et les violences qu’il a subies. Il a décidé de s’en servir pour faire des blagues, célébrer les marges, et toutes les superstars qui s’y trouvent. Noam Sinseau est gay, noir et surtout très drôle. Il sillonne les scènes de stand-up dans toute la France depuis plus de deux ans pour présenter ce spectacle hautement politique. Sur le fauteuil du Média, il raconte son enfance, les discriminations vécues qui sont les sources de son inspiration. Il revient bientôt avec un nouveau spectacle, Iman, en hommage à un ami cher décédé l’année dernière, où il explorera la thématique du deuil, toujours avec humour.

Le Fauteuil

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !