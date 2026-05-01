Racisme, homophobie, stand-up : Noam Sinseau, l’humoriste qui fait trembler les normes
Son premier spectacle Makoumé superstar cartonne. C’est un show de stand-up mais pas que ! Il y a aussi de la danse, de la poésie… tout cela nourri par son expérience personnelle et les violences qu’il a subies. Il a décidé de s’en servir pour faire des blagues, célébrer les marges, et toutes les superstars qui s’y trouvent. Noam Sinseau est gay, noir et surtout très drôle. Il sillonne les scènes de stand-up dans toute la France depuis plus de deux ans pour présenter ce spectacle hautement politique. Sur le fauteuil du Média, il raconte son enfance, les discriminations vécues qui sont les sources de son inspiration. Il revient bientôt avec un nouveau spectacle, Iman, en hommage à un ami cher décédé l’année dernière, où il explorera la thématique du deuil, toujours avec humour.