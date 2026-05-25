Mathilde Panot : "Détester Mélenchon n’est pas un programme !"

Mathilde Panot est l’invitée du Fauteuil sur Le Média. Dans cet entretien long format, la présidente du groupe parlementaire de La France insoumise revient sur son parcours militant, les origines de son engagement, les violences médiatiques contre la gauche de rupture, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon pour 2027, mais aussi les fractures profondes de la gauche française. Elle raconte son entrée en politique à travers le théâtre de l’opprimé, l’éducation populaire et les luttes associatives, son arrivée à Sciences Po, puis la naissance de la France insoumise. Elle revient aussi sur la manière dont LFI s’est imposée dans le paysage politique malgré les attaques permanentes. Face à la montée de l’extrême droite et à l’influence croissante des médias détenus par les milliardaires, Mathilde Panot défend la nécessité de médias indépendants et accuse une partie du paysage médiatique de reprendre l’agenda de l’extrême droite. L’entretien aborde aussi les tensions avec le Parti socialiste, François Ruffin ou Fabien Roussel, les débats sur l’islamophobie, les violences policières, la Palestine, les quartiers populaires ou encore la stratégie présidentielle de la gauche. « Détester Mélenchon et la France insoumise, ce n’est pas un programme. » Mathilde Panot parle également de son quotidien à l’Assemblée nationale, du sexisme en politique, de la violence subie par les femmes engagées, et de ce que représente pour elle cette “Nouvelle France” que défend aujourd’hui la France insoumise. Un échange personnel, politique et sans détour sur l’état du pays, les médias, les luttes sociales et l’élection présidentielle de 2027.