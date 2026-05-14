Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
Nicolas Sarkozy risque 7 ans de prison
Les réquisitions du parquet général sont tombées cet après-midi. Une peine de sept ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité ont été requis contre Nicolas Sarkozy. L’ancien président est actuellement jugé en deuxième instance pour l'affaire des financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Il s'agit des mêmes réquisitions que celles prononcées il y a plus d’un an. Quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis sont aussi requis contre l'ancien ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux, et six ans de prison et 100 000 euros d'amende contre Claude Guéant, ex-bras droit de Nicolas Sarkozy. Le ministère public a réclamé la condamnation de l’ancien président de la République pour toutes les infractions qui lui étaient reprochées : l’association de malfaiteurs, la corruption, le recel de détournement de fonds publics, et le financement illégal de campagne électorale. En première instance, seule l’infraction d’association de malfaiteurs avait été retenue. Nicolas Sarkozy avait été condamné à cinq ans d'emprisonnement, devenant le premier président écroué dans l'histoire de la République. Pour en parler, nous recevons en visio Vincent Brengarth, avocat de l’association Sherpa qui s’est porté partie civile dans ce procès.