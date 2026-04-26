"Il a été tué par la police" : le frère d'Olivio Gomes témoigne

Dans cette nouvelle édition du JDL nous nous intéressons aux violences policière en France. De l'affaire Olivio Gomes, après cinq ans de combat judiciaire, aux révélations glaçantes sur le commissariat de Sarcelles : nous parlons aujourd’hui de ces violences qui ne sont plus des dérapages, mais des symptômes. Chaque année, ce sont plus de 1 000 enquêtes qui sont ouvertes par l'IGPN, la "police des polices". Un chiffre qui ne cesse de grimper et qui démontre, si besoin était, que la violence policière n'est pas l'exception, mais une constante dans notre pays.

Le Journal des luttes est toujours là pour porter la voix des victimes, pour exiger la transparence et pour refuser que ces noms deviennent seulement des statistiques.

Nous aurons dans cette émission le témoignage de Leonel Gomes, le frère d’Olivio, tué par le police alors qu’il rentrait tranquillement chez lui.