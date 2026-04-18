DARMANIN : LA LOI SURE QUI INQUIÈTE AVOCATS ET MAGISTRATS

Dans Le Journal des Luttes, la loi SURE est critiquée pour ses risques sur les libertés et les droits de la défense, face à une justice accélérée via le “plaider coupable”, alerte notamment l’avocat Romain Ruiz.

Aujourd’hui dans Le Journal des Luttes, on s’intéresse à la loi SURE, un texte présenté par le gouvernement comme un outil pour renforcer la sécurité. Mais derrière cet objectif affiché, des voix s’élèvent notamment du côté des avocats pour alerter sur un risque : celui d’un affaiblissement des libertés et d’une justice de plus en plus rapide au détriment des droits de la défense.

Car au cœur des critiques, il y a aussi une évolution des pratiques judiciaires, avec le recours croissant au “plaider coupable”. Une procédure qui permet de juger plus vite… mais qui interroge : est-ce qu’on rend mieux la justice ou est-ce qu’on la simplifie à l’excès ? Pour en parler, Romain Ruiz, avocat au barreau de Paris et membre du collectif d’avocats Colère Noire, mobilisé contre cette loi.