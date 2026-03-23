Municipales : qui est le boulet de la gauche ? | Toulouse : la campagne de Piquemal (LFI) sabotée ?

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

On débriefera longuement les municipales : la théorie des deux gauches est de retour, la vague verte de 2020 s'essouffle et comment interpréter les résultats du RN ? On en parlera avec nos invités, Paul Elek chroniqueur politique et doctorant, Pauline Rapilly Ferniot, conseillère municipale écologiste à Boulogne-Billancourt et Clément Sénéchal, sociologue, auteur et chroniqueur chez Frustration Mag.

En deuxième partie, on parlera de la campagne à Toulouse et de la défaite de François Piquemal hier soir. On parlera des attaques organisées subies par le candidat LFI avec la coordinatrice de sa campagne, Ines Djelida.

