"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !
Municipales : qui est le boulet de la gauche ? | Toulouse : la campagne de Piquemal (LFI) sabotée ?
Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,
On débriefera longuement les municipales : la théorie des deux gauches est de retour, la vague verte de 2020 s'essouffle et comment interpréter les résultats du RN ? On en parlera avec nos invités, Paul Elek chroniqueur politique et doctorant, Pauline Rapilly Ferniot, conseillère municipale écologiste à Boulogne-Billancourt et Clément Sénéchal, sociologue, auteur et chroniqueur chez Frustration Mag.
En deuxième partie, on parlera de la campagne à Toulouse et de la défaite de François Piquemal hier soir. On parlera des attaques organisées subies par le candidat LFI avec la coordinatrice de sa campagne, Ines Djelida.