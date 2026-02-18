Mort de Quentin D : qui impose le récit médiatique ? | Nouvelle cartographie électorale de la France

Au sommaire :

La mort de Quentin Deranque à Lyon n’est plus seulement un fait divers. Elle a dépassé ce stade. La droite et l'extrême droite ont décidé de s’en emparer. Récupération politique… La droite parle de dérive antifasciste, la gauche dénonce une instrumentalisation. Niveau judiciaire, 11 interpellations dont deux assistants parlementaires du député LFI Raphaël Arnault. Et pendant ce temps, le débat médiatique s’emballe. On assiste à une guerre des récits, certains médias affirment que le danger serait à l'extrême gauche. Pourtant les chiffres sont tetus. En France, entre 1986 et 2021, sur 53 « meurtres à caractère idéologique » recensés, 90 % ont été commis par l’extrême droite. Ce soir, avec le chroniqueur politique Paul Elek et l’essayiste Mathieu Slama, on va essayer de dépasser l’émotion pour comprendre ce que cette séquence dit vraiment de l’état politique du pays.

On parle beaucoup de fracture territoriale, de “France périphérique”, de classes populaires passées au RN, de métropoles devenues des bulles progressistes… On a tous en tête une certaine carte électorale de la France. Mais est-ce que cette carte correspond vraiment à la réalité ? Dans Nouvelle cartographie électorale de la France, Youssef Souidi et Thomas Vonderscher ont choisi d’aller voir au plus près du terrain : bureau de vote par bureau de vote, en croisant les résultats électoraux avec les données sociales. Et ce qu’ils montrent bouscule pas mal d’idées reçues.

