"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !
Enseignante poignardée : les mensonges de Darmanin | Iran : négociations avec les États-Unis
Au sommaire de cette édition, on parlera des fake-news de Darmanin pour accabler la protection judiciaire de la jeunesse aux côtés de Josselin Valdenaire de la CGT-PJJ. En deuxième partie, on parlera de l'Iran et des négociations avec les États-Unis demain à Oman avec l'euro-député LFI, Arash Saeidi et Dorna Javan, docteure en sciences politiques.