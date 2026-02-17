Je fais un don

Toujours debout !

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

Partager

Affaire Quentin : le récit officiel s'écroule ! | Conférences interdites dans les universités ?

Au sommaire de cet édition,

L'affaire Quentin avec les nouvelles révélations de Contre-Attaque, du Canard Enchaîné et du Progrès qui mettent à mal la version de l'extrême-droite. On sera en direct avec Camille, du média Contre-Attaque au début de l'émission.

Aujourd’hui le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Espace, Philippe Baptiste, a annoncé vouloir interdire les conférences dans les universités en cas de risques de troubles à l’ordre public. Cette annonce s’inscrit suite à la mort de Quentin Deranque survenu en marge de la conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan invitée par Sciences Po Lyon. Avec nous, ce soir, en visio, Yves Saintomer, professeur de sciences politiques à l’Université 8, et en plateau, Hendrik Davi, député du groupe Écologiste et Social.

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !