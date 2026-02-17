Affaire Quentin : le récit officiel s'écroule ! | Conférences interdites dans les universités ?

Au sommaire de cet édition,

L'affaire Quentin avec les nouvelles révélations de Contre-Attaque, du Canard Enchaîné et du Progrès qui mettent à mal la version de l'extrême-droite. On sera en direct avec Camille, du média Contre-Attaque au début de l'émission.

Aujourd’hui le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Espace, Philippe Baptiste, a annoncé vouloir interdire les conférences dans les universités en cas de risques de troubles à l’ordre public. Cette annonce s’inscrit suite à la mort de Quentin Deranque survenu en marge de la conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan invitée par Sciences Po Lyon. Avec nous, ce soir, en visio, Yves Saintomer, professeur de sciences politiques à l’Université 8, et en plateau, Hendrik Davi, député du groupe Écologiste et Social.

