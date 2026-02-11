La macronie veut dissoudre l'antifascisme | Municipales : bientôt des maires d'extrême-gauche ?

Au sommaire de cet édition, on recevra Zine-Eddine Messaoudi, porte-parole de la Jeune Garde.. après l'audition du jour au conseil d'état pour contester la dissolution de l'organisation antifasciste.

En deuxième partie, grande discussion municipale avec la gauche révolutionnaire : Elsa Marcel de Révolution Permanente, Aurelien Gautreau du NPA-Révolutionnaire et Monique Dabat de Lutte Ouvrière seront avec nous en plateau.

