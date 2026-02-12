Je fais un don

Toujours debout !

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

Partager

Fin du procès RN : Marine Le Pen dans l’attente | Scandale Epstein : ce que ça dit sur nos élites

Au sommaire de cet édition : 

Un reportage sur la répression syndicale chez le géant américain Amazon, un rassemblement était organisé ce matin devant le siège de l’entreprise, nous y étions.

Au programme aussi ce soir, une carte blanche de notre journaliste Nadia Sweeny sur le procès de Marine Le Pen. On a appris hier que la figure du Rassemblement National serait fixée sur son sort le 7 juillet prochain.

La dernière partie de cette émission sera consacrée aux Epstein Files. Alors que les révélations sur les liens du pédocriminel américain avec de nombreuses personnalités à travers le monde se succèdent, nous parlerons des enjeux liés à cette affaire, notamment pour la protection des enfants, principales victimes de ces violences.

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !