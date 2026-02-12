Fin du procès RN : Marine Le Pen dans l’attente | Scandale Epstein : ce que ça dit sur nos élites

Au sommaire de cet édition :

Un reportage sur la répression syndicale chez le géant américain Amazon, un rassemblement était organisé ce matin devant le siège de l’entreprise, nous y étions.

Au programme aussi ce soir, une carte blanche de notre journaliste Nadia Sweeny sur le procès de Marine Le Pen. On a appris hier que la figure du Rassemblement National serait fixée sur son sort le 7 juillet prochain.

La dernière partie de cette émission sera consacrée aux Epstein Files. Alors que les révélations sur les liens du pédocriminel américain avec de nombreuses personnalités à travers le monde se succèdent, nous parlerons des enjeux liés à cette affaire, notamment pour la protection des enfants, principales victimes de ces violences.

