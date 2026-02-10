Amendes contre les manifestants pro-Palestine | Lait infantile contaminé : à qui la faute ?

Au sommaire de cet édition :

Neuf CRS jugés pour des violences sur les Gilets Jaunes en 2018 dans un Burger King. Nadia Sweeny sera en direct du tribunal correctionnel de Paris.

La contamination du lait infantile est-elle mise sous le tapis ? Malgré la mort suspecte de deux bébés, plusieurs hospitalisations, et le rappel de produits par des dizaines d'entreprises.. les examens du lait en poudre sont confiés aux industriels eux même.. On en parlera avec Camille Dorioz de Foodwatch après le dépôt d'une nouvelle plainte par 24 familles.

On parlera également de la criminalisation de la cause palestinienne avec les amendes contre les manifestants pro-palestine quelques jours après le début du génocide à Gaza, fin 2023. Plusieurs manifestants étaient devant le tribunal cette semaine, on en parlera Prisca Ancion, Avocate et militante au collectif d'action judiciaire.