Mort de Quentin D : les vérités d’un ancien de la Jeune Garde

Après un affrontement entre des groupuscules ultra-nationalistes et des antifas, Quentin Deranque, militant d’extrême-droite de 23 ans, est mort ce samedi.

Les menaces violentes de l'extrême-droite pullulent contre les militants antifascistes, insoumis et les journalistes alors que des groupes néo-nazis ont promis une vengeance.

Au Média, on refuse de céder au sensationnalisme du moment et on va être clairs : l’enquête est en cours et les circonstances de la mort de Quentin Deranque ne sont pas encore connues. Plusieurs médias mainstream cèdent à la tentation de reprendre le narratif des groupes d’extrême-droite pour criminaliser la France Insoumise et les militants antifascistes. On refusera toujours de le faire. Cette après-midi, le procureur de Lyon à ouvert une enquête criminelle pour « homicide volontaire » et une enquête délictuelle pour « violences aggravées » et « association de malfaiteurs ».

Pour en parler, nous recevons donc une voix antifasciste, Çem Yoldas, ancien porte-parole de la Jeune Garde et candidat aux municipales à Strasbourg.