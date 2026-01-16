Du Venezuela à l’Iran : trump, agent du désordre mondial

Sous la présidence Trump, la politique étrangère américaine montre des signes d’interventionnisme plus affirmé qu’attendu, avec des actions controversées qui bousculent les normes diplomatiques traditionnelles. En quelques jours à peine, Washington a multiplié les signaux de force: une intervention militaire contre le Vénézuela, des déclarations contre le Groenland, territoire pourtant allié via le Danemark, et désormais des menaces ouvertes contre l’Iran, sur fond de tensions régionales et de pressions sécuritaires ?

Un début d’année marquée par une rupture avec le discours classique sur l’ordre international. Notamment avec l’Iran, les relations entre les États-Unis et l’Iran ont connu une montée extrêmement rapide des tensions, au point de faire peser sur le Moyen-Orient, et au-delà, un risque de confrontation directe. Dans ce contexte, le Conseil de sécurité des Nations unies se réunira aujourd’hui, jeudi 15 janvier, pour un “briefing sur la situation en Iran”, alors que Donald Trump, n’a pas encore précisé les mesures qu’il comptait prendre à l’encontre de l’Iran. Même si plusieurs rumeurs, hier soir, affirmaient que Donald Trump avait ordonné des frappes sur l’Iran. Avec nous pour en parler, Braham Soltani, professeur émérite à la Sorbonne.

