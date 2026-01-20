Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
Elle a fait condamner l'état : pourquoi la France ne la protège pas
La justice a reconnu ses torts. L’État a été condamné pour avoir jugé l’ex-compagnon de Khadija , pour violences conjugales, sans elle : la principale victime n’avait même pas été convoquée aux assises. Une faute lourde, reconnue. L’État a été condamné. Son ex-compagnon aussi. Des victoires judiciaires, sur le papier. Mais une question demeure : que vaut la reconnaissance judiciaire quand la protection des victimes reste défaillante ? Aujourd’hui encore, malgré la prison puis l’expulsion de son ex-compagnon, Khadija continue d’être harcelée. « Khadija la Combattante », comme on la surnomme désormais, est avec nous.