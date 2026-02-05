Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.
"Ils volent notre voix et la vendent !" Brigitte Lecordier tire la sonnette d'alarme sur l'IA
Huit comédiens de doublage ont adressé des mises en demeure à deux sociétés américaines d’intelligence artificielle accusées de reproduire et utiliser leurs voix sans autorisation. L'IA est l'une des plus grandes menaces pour les doubleurs, de plus en plus d'outils qui permettent de traduire avec une voix générée par IA mais aussi de reproduire illégalement des voix connues. 15 000 emplois sont menacés en France. Pour en parler, Amine Snoussi reçoit Louis Lecordier, comédien de doublage et membre de l'association Les Voix mais aussi l'une des plus grandes comédiennes de doublage en France, Brigitte Lecordier.