Interdire les réseaux sociaux aux ados : LFI seul contre tous
Faut-il interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans ? C’est la question que se sont posée les députés… et ils ont répondu oui, à une large majorité. La loi pourrait entrer en vigueur dès la rentrée prochaine. Elle est soutenue par le gouvernement, la droite et l’extrême droite, mais contestée par une partie de la gauche, notamment La France insoumise, qui dénonce une mesure inefficace et liberticide. Pour en parler , deux regards : Arnaud Saint-Martin, député LFI opposé à cette loi, et Léo Roussel, journaliste à Mediapart, qui a enquêté sur le seul pays à avoir déjà mis en œuvre cette interdiction : l’Australie.