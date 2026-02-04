Les Écologistes au bord de l'implosion avant les Municipales

Les Écologistes traversent une crise interne majeure après la publication d’une tribune sur Mediapart critiquant la stratégie nationale du parti pour les municipales. Plusieurs élus et cadres locaux ont décidé de rallier des listes soutenues par La France insoumise, notamment à Paris, Montpellier ou Avignon, dénonçant une ligne jugée trop proche du Parti socialiste. Les signataires accusent la direction de “diluer l’écologie dans la social-démocratie” et de privilégier des accords avec le PS au détriment d’une véritable union de la gauche.

En réponse, la direction des Verts parle de “trahison”, évoque une opération politique pilotée par LFI et engage des procédures de suspension voire d’exclusion contre certains militants. Des figures comme David Cormand assument vouloir “marquer le coup”, tandis que Sandrine Rousseau tente de calmer les tensions.

En toile de fond, cette crise fragilise Marine Tondelier, accusée de verrouiller le parti et de préparer sa trajectoire personnelle vers 2027, alors même que les municipales s’annoncent difficiles pour les Écologistes. Entre accusations d’autoritarisme, départs vers LFI et colère militante, l’unité interne apparaît plus menacée que jamais.

Une Carte Blanche de Nils Wilcke.