Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.
Macron en pleine parano pour 2027
Au sommaire :
Emmanuel Macron en pleine crise de parano ? Le président sortant est confronté aux ambitions de ses alliés pour 2027. Nils nous en dévoile les coulisses.
Et puis, en pleine campagne des municipales, tous les coups semblent permis, y compris entre amis. Nils a enquêté sur les basses manœuvres entre candidats.
LFI d’extrême-gauche ? C’est le classement établi par le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez avant les municipales et ça fait scandale. On va en parler…