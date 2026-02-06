Macron en pleine parano pour 2027

Au sommaire :

Emmanuel Macron en pleine crise de parano ? Le président sortant est confronté aux ambitions de ses alliés pour 2027. Nils nous en dévoile les coulisses.

Et puis, en pleine campagne des municipales, tous les coups semblent permis, y compris entre amis. Nils a enquêté sur les basses manœuvres entre candidats.

LFI d’extrême-gauche ? C’est le classement établi par le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez avant les municipales et ça fait scandale. On va en parler…