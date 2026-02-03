Je fais un don

Le Récap

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Partager

Affaire Epstein : le scandale qui révèle l’impunité des puissants

L’affaire Epstein, relancée par la déclassification de millions de documents, révèle bien plus qu’un scandale sexuel : elle met à nu les rouages d’une impunité réservée aux puissants. Jeffrey Epstein, financier sulfureux devenu trafiquant de mineures, a exploité pendant des années des adolescentes vulnérables tout en cultivant un réseau impressionnant dans les plus hautes sphères politiques, médiatiques, artistiques, intellectuelles... Malgré des accusations accablantes, Epstein a longtemps échappé à la justice avant d’être arrêté en 2019, puis retrouvé mort dans sa cellule. Les documents dévoilent aujourd’hui ses liens avec Donald Trump, la famille de Jack Lang, des responsables européens, et son intérêt pour le financement de l’extrême droite française. Partout, le même refrain : personne n’a rien vu, rien su. L’affaire Epstein démontre que, dans les cercles du pouvoir, la loi n’est pas la même pour tous et que les crimes les plus ignobles peuvent être étouffés dès lors qu’ils servent les intérêts des élites.

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !