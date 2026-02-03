Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
Affaire Epstein : le scandale qui révèle l’impunité des puissants
L’affaire Epstein, relancée par la déclassification de millions de documents, révèle bien plus qu’un scandale sexuel : elle met à nu les rouages d’une impunité réservée aux puissants. Jeffrey Epstein, financier sulfureux devenu trafiquant de mineures, a exploité pendant des années des adolescentes vulnérables tout en cultivant un réseau impressionnant dans les plus hautes sphères politiques, médiatiques, artistiques, intellectuelles... Malgré des accusations accablantes, Epstein a longtemps échappé à la justice avant d’être arrêté en 2019, puis retrouvé mort dans sa cellule. Les documents dévoilent aujourd’hui ses liens avec Donald Trump, la famille de Jack Lang, des responsables européens, et son intérêt pour le financement de l’extrême droite française. Partout, le même refrain : personne n’a rien vu, rien su. L’affaire Epstein démontre que, dans les cercles du pouvoir, la loi n’est pas la même pour tous et que les crimes les plus ignobles peuvent être étouffés dès lors qu’ils servent les intérêts des élites.