LFI, d’extrême gauche ? Ce qui se joue derrière le mensonge de Nunez

La question a agité la semaine politique : LFI est-elle d’extrême gauche ? Non. Pourtant, une circulaire signée Laurent Nuñez a décidé de classer le mouvement de Jean-Luc Mélenchon parmi les « extrêmes », en contradiction avec le Conseil d’État. Officiellement technique, cette décision est en réalité éminemment politique.

Elle permet à la macronie de poursuivre sa stratégie du « ni-ni » : renvoyer dos à dos LFI et le RN pour éviter toute remise en cause de son bilan. Une posture commode pour sauver sa peau, mais dangereuse.

LFI n’a rien de révolutionnaire comme requis à l'extrême gauche. son programme s’inscrit dans une tradition socialiste classique, héritière directe du socialisme des années 1980. En revanche, avec ces méthodes, le pouvoir banalise une fois de plus l'extrême droite, normalise ses idées et efface sa singularité raciste et autoritaire.

À force de tout mettre dans le même sac, on ne combat pas l’extrême droite. On lui déroule le tapis rouge.