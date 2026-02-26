Je fais un don

L'entretien d'actu

Mélenchon part-il en guerre contre la liberté de la presse ?

La France Insoumise choisit-elle ses journalistes ? Depuis la conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon du 23 février face aux nouveaux médias (vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre Instagram les questions posées par notre journaliste Lisa Lap qui était sur place), les accusations contre la FI sont lourdes. La SNJ-CGT à accusé la FI d'entrave à la liberté de la presse et de faire le tri des journalistes, du côté de l'ONG Reporters Sans Frontières, on accuse Mélenchon d'atteinte au droit à l'information des citoyens. On en parle tout de suite avec notre chroniqueur politique, Paul Elek et Antoine Chuzville, secrétaire nationale de la SNJ.

Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.

