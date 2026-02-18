Extrême gauche, antisémitisme : Macron cible LFI chez Radio J

Dans ce nouvel épisode de « L’œil de MouMou », le journaliste de critique Média Mourad Guichard a pointé la condamnation de CNews à 75 000 euros d’amende dans une affaire de diffamation visant les Musulmans. Il a également rendu hommage à son confrère Stefan Renna de la chaîne de télé suisse RTS qui a mis les mots sur le deux poids deux mesures protégeant les athlètes olympiques israéliens coupables de collaboration de génocide.

Dans ses Top, il est revenu sur le clip d’auto promotion des équipes de BFMTV qui devraient faire preuve d’un peu plus d’humilité. Deux gros dossiers ont occupé la séquence : celui lié à la mort de Quentin, le militant d’extrême droite tué lors d’une rixe en marge très lointaine de l’intervention de Rima Hassan à Science Po Lyon et celui sur les bobards prêtés à Francesca Albanese, la déléguée auprès de l’ONU en charge des territoires palestiniens.

Le Microscope a porté sur l’interview de Marcon par Haziza de la radio communautariste Radio J pas Frédéric Haziza, alias Frédo La Main Leste. Plusieurs problèmes ont été pointé dont son obsession pour LFI et Jean-Luc Mélenchon, comme d’habitude. Et une question : cet exercice n’abime-t-il pas la fonction présidentielle ?