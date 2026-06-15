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Meeting de Glucksmann : le macronisme recyclé
Une semaine après Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann organisait son premier grand meeting. Officiellement, il n'est toujours pas candidat à la présidentielle. Officieusement, cela fait des mois qu'il prépare sa propre rampe de lancement pour 2027, loin des discussions sur l'union de la gauche qu'il refuse catégoriquement. Son entourage dit pourtant beaucoup du projet qu'il porte : anciens ministres hollandais, socialistes opposés à Olivier Faure, écologistes modérés et ex-macronistes venus quitter un navire en perdition. Difficile d'y voir le visage d'une gauche de rupture. Plus étrange encore, ses soutiens ressentent le besoin de répéter en permanence qu'il est « de gauche ». Or, quand une identité politique doit être autant proclamée, c'est souvent qu'elle ne saute pas aux yeux. Derrière les discours, Glucksmann apparaît surtout comme une version recyclée du macronisme : plus européenne, plus policée, mais toujours attachée au même logiciel économique. En somme, moins une alternative qu'une tentative de reconditionner le centre pour l'électorat de gauche.