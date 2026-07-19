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C'était PAS mieux avant

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La vidéaste Gwen Guirette revient sur les trajectoires de personnalités politiques ou les grandes périodes qui ont marqué l’histoire contemporaine afin de déconstruire les récits nostalgiques et éclairer les réalités sociales, politiques et culturelles de leur époque.

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Marine Le Pen, Sarkozy, Macron : petite histoire de la corruption politique

Le sujet de l’épisode de cette semaine, c’est la corruption, fort à propos avec la condamnation de Marine Le Pen et les nombreuses affaires entourant les différents candidats à la présidentielle de 2027. Il sera principalement question de la corruption en France, mais comme il s’agit de faire une histoire de la corruption, Gwên a eu envie de remonter encore plus loin que ça. Elle vous propose de faire une histoire de la corruption politique, de l’Antiquité jusqu’à nos jours, pour vous aider à mieux comprendre ce phénomène, et à quel point il est ancré dans les différentes pratiques du pouvoir.

C'était PAS mieux avant

La vidéaste Gwen Guirette revient sur les trajectoires de personnalités politiques ou les grandes périodes qui ont marqué l’histoire contemporaine afin de déconstruire les récits nostalgiques et éclairer les réalités sociales, politiques et culturelles de leur époque.

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