Malgré la répression contre Le Média, les antifas font reculer les nazis du Comité du 9 mai

Vendredi dernier, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées place du Panthéon à Paris pour participer à un village antifasciste.

Ce rassemblement intervenait à la veille d’un week-end marqué par le défilé du Comité du 9-Mai organisé chaque année par des néofasciste. La marche avait été interdite par la préfecture de police, tout comme plusieurs contre-rassemblements antifascistes. Sur X, le ministre de l’intérieur Laurent Nuñez a salué l’action du préfet de police et des forces de l’ordre en affirmant que « l’ordre et la tranquillité publics » avaient été maintenus. A tel point que plusieurs journalistes qui couvraient les mobilisations ont été verbalisés. Deux de nos collaborateurs réguliers en faisaient même partie : Cédric Canton qui préparait son reportage pour le Média et Gaspard Glanz. Ils ont été nassés, empêchés de filmer, menacés puis verbalisés malgré leurs ordres de mission. On revient sur toute cette affaire avec l’avocat Alexis Baudelin et notre reporter Cédric Canton.