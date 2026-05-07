9 mai : les néonazis de retour dans les rues de Paris ?

C’est un des rassemblements annuels de l’extrême-droite radicale en France, le défilé du 9 mai. Présenté comme un hommage à l’activiste d’extrême-droite Sébastien Deyzieu, mort en 1994 pendant une manifestation interdite alors qu’il tentait de fuir la police, cette marche rassemble des néonazis parfois venus de très loin. Cette année encore, comme en 2024 et en 2025, la préfecture de Paris a interdit l’événement. La raison invoquée : un contexte politique tendu deux mois après la mort du néonazi Quentin Deranque, et une volonté d’éviter des affrontements avec les militants antifascistes. Ces derniers avaient prévu divers rassemblements de protestation, eux-aussi interdits par le préfet de Paris Patrice Faure. Un recours a été déposé par le Comité du 9 mai auprès du tribunal administratif pour annuler la décision, et cette procédure pourrait bien aboutir si le scénario de ces dernières années se répète. Parmi les événements antifascistes annulés, un village de résistance et une manifestation censée s’élancer de la place Saint Michel. Par cette décision, la préfecture renvoie dos à dos fascistes et antifascistes. Mais qui sont les organisateurs de la marche néonazie du 9 ? Qui se cache derrière ce comité ? Pour en parler en plateau nous recevons Ruben militant antifasciste et antiraciste, membre du collectif antifasciste du 20ème et Youmni Kezzouf, journaliste chargé des extrême-droites à Mediapart. Nous avons aussi en visio Ricardo Parreira, journaliste auteur d’une enquête sur ce défilé du 9 mai.