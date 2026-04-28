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L'entretien d'actu

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Notre regard singulier sur l'état de la France et la marche du monde. Au-delà des faits, le sens de l'actualité.

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« 24h avec la BAC » : les vérités du maire de Grigny après une vidéo de Tibo Inshape

Le buzz, le clic, la mise en scène. Ce weekend, sur les réseaux sociaux on a beaucoup parlé de la vidéo de l'influenceur Tibo InShape, filmant son immersion avec la BAC à Grigny. Une vidéo qui est proche du million de vues, mais qui, derrière les images chocs, pose une question fondamentale : comment raconte-t-on les quartiers populaires en 2026 ? S’agit-il de rendre compte de la réalité, ou d’alimenter une caricature qui colle à la peau de Grigny depuis trop longtemps ? Pour en discuter, et pour sortir du prisme déformant des écrans, nous recevons ce soir le maire de la ville. Comment, au quotidien, gère-t-on une commune qui a mauvaise réputation ? Quelle réponse politique opposer à la pauvreté et à l'insécurité ? Philippe Rio, maire de Grigny, est notre invité.

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