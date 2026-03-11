Je fais un don

Guerre en Iran : pourquoi l’Espagne tient tête à Trump (et pas Macron)

Une erreur extraordinaire. Ce sont les mots employés par Pedro Sanchez pour qualifier la campagne de bombardements israélo-américains initiée il y a une dizaine de jours, qui a plongé le Moyen-Orient dans une guerre régionale dramatique. En Europe, sa position tranche avec les autres puissances occidentales, toutes plus ou moins alignées sur les États-Unis. Pedro Sanchez ne cesse lui de le marteler : “Non à la guerre” et ce, quitte à s’attirer les foudres du président américain Donald Trump. Ce dernier a menacé de couper toute relation commerciale avec l’Espagne la semaine dernière.

Alors pourquoi cette position unique de l’Espagne en Europe ? Comment expliquer ce contraste avec le positionnement diplomatique d’Emmanuel Macron et de la France ? Pour en parler nous sommes en visioconférence avec Sébastien Farré, historien et spécialiste de la politique espagnole.

