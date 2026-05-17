Au football, la VAR, V.A.R., c’est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et au Média, la VAR, c’est la vérification de la parole des politiques. Et c’est un module préparé et incarné par le journaliste Nabil Touati, qui débunke depuis de longues années les prises de position changeantes au fil des ans - voire des jours ! - de celles et ceux qui nous gouvernent.
France Télé copie Cnews ? Le "grand remplacement"
Dans ce nouvel épisode de la VAR Politique, Nabil Touati décrypte le mercato polémique de l'audiovisuel public : l'arrivée d'Eugénie Bastié sur France 2. Alors que Delphine Ernotte affirmait devant le Sénat que CNews et le service public "ne faisaient pas le même métier", elle recrute pourtant l'une des figures les plus identifiées de la galaxie Bolloré pour le reboot de "L'Heure de vérité". La VAR exhume les archives où Bastié fustigeait violemment sa future patronne et l'audiovisuel public, s'appuyant sur des travaux aux méthodes douteuses. Plus troublant encore, la chronique rappelle la vision du journalisme assumée par l'intéressée : "informer pour informer n'a aucun intérêt". Une posture militante totalement incompatible avec les obligations d'impartialité du service public. L'épisode révèle aussi la proximité d'Eugénie Bastié avec Renaud Camus, théoricien du "Grand Remplacement". Entre gages donnés à la droite dure et affaiblissement des garde-fous déontologiques, la VAR pose une question cruciale : Delphine Ernotte défend-elle encore le service public ou participe-t-elle à sa droitisation accélérée ? La fin des frontières entre France Télévisions et les obsessions de CNews n’a jamais semblé aussi proches.