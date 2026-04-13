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Rima Hassan : le vrai problème derrière la polémique
Depuis le 2 avril, la garde à vue de Rima Hassan s’est transformée en machine à buzz. En quelques heures, les plateaux s’emballent, les éditorialistes défilent, et chacun commente des éléments encore flous. Puis tombe l’accusation de drogue. Immédiatement reprise, amplifiée, disséquée, sans réelle vérification. Les responsables politiques s’engouffrent dans la brèche, ravis de pouvoir charger. Pendant ce temps, le Parquet de Paris reste silencieux, puis communique tardivement, de manière confuse, avant de corriger. Résultat final, il ne s’agissait que de CBD légal, affaire classée. Mais entre-temps, le récit initial a saturé l’espace médiatique. L’accusation a fait le tour, le démenti a traîné derrière. Et comme souvent, ce n’est pas la version la plus juste qui marque, mais celle qui arrive la première. Le journalisme de préfecture a encore de beaux jours devant lui...