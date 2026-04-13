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Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

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Rima Hassan : le vrai problème derrière la polémique

Depuis le 2 avril, la garde à vue de Rima Hassan s’est transformée en machine à buzz. En quelques heures, les plateaux s’emballent, les éditorialistes défilent, et chacun commente des éléments encore flous. Puis tombe l’accusation de drogue. Immédiatement reprise, amplifiée, disséquée, sans réelle vérification. Les responsables politiques s’engouffrent dans la brèche, ravis de pouvoir charger. Pendant ce temps, le Parquet de Paris reste silencieux, puis communique tardivement, de manière confuse, avant de corriger. Résultat final, il ne s’agissait que de CBD légal, affaire classée. Mais entre-temps, le récit initial a saturé l’espace médiatique. L’accusation a fait le tour, le démenti a traîné derrière. Et comme souvent, ce n’est pas la version la plus juste qui marque, mais celle qui arrive la première. Le journalisme de préfecture a encore de beaux jours devant lui...

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