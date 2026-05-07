Recrutée chez Cnews : Eugénie Bastié débarque sur France 2

L’arrivée d’Eugénie Bastié sur France 2 ne ressemble pas à un simple transfert médiatique, mais à un symptôme de plus du virage éditorial du service public. Habituée des plateaux de CNews, proche des milieux conservateurs et réactionnaires, la chroniqueuse participera dès la rentrée au retour de L'Heure de vérité. Une émission censée éclairer le débat présidentiel de 2027 avec, au casting, une figure qui a bâti sa carrière contre MeToo, le féminisme contemporain et le “wokisme”. Ses futurs collègues dénoncent déjà une personnalité trop idéologiquement marquée pour le service public.

Mais le débat sur la neutralité des journalistes masque surtout une autre réalité, aucun média n’est neutre. La vraie question est donc ailleurs. Pourquoi certaines sensibilités politiques occupent-elles désormais tout l’espace pendant que d’autres disparaissent progressivement des antennes ? À force de vouloir prouver qu’il n’est pas biaisé à gauche, l’audiovisuel public semble surtout céder du terrain à ceux qui rêvent de le démanteler.