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Loana : comment la téléréalité l’a broyée jusqu’à la mort
La mort de Loana, seule à 48 ans, referme brutalement un chapitre de la télévision française que beaucoup préfèrent regarder de loin. Première star de téléréalité avec Loft Story en 2001, elle a été propulsée sous les projecteurs avant d’être disséquée, jugée et exploitée pendant plus de vingt ans. Construite comme un personnage par la production, réduite à son corps et à ses failles, elle devient un phénomène, puis un exutoire collectif. Quand le récit cesse de divertir, le regard se détourne. Derrière le conte de fée brisé, il y a une mécanique bien rodée, celle d’une industrie qui fabrique et consume. Loana n’était pas un accident mais un modèle. Son parcours, fait de violences, de dérives et d’exposition permanente, raconte moins une trajectoire individuelle qu’un système. Et face à ce miroir, difficile de s’exonérer. Car ce spectacle, c’est aussi celui que le public a regardé, commenté et alimenté.