LFI et les mollahs : le nouveau fantasme mensonger sur l’Iran

Dans ce nouvel opus de « L’oeil de MouMou », le journaliste indépendant Mourad Guichard dénonce la manière dont Bolloré a fait le choix de maintenir Jean-marc Morandini à l’antenne (CNews) malgré sa condamnation définitive pour des faits de pédocriminalité. Il dénonce également le racisme développé par Christine Kelly (CNews) à propos des contrôles policiers au faciès. Puis, il revient sur la relaxe dont a bénéficié le député LFI David Guiraud qui était poursuivi par Meyer Habib qu’il avait traité de « porc » et de « cochon », mais aussi sur le profil de son avocat, un certain Gilles-William Goldnadel.

Mourad Guichard se penche ensuite sur la question du choix des invités qui fourmillent sur les plateaux et dans les studios du service public. Pour ce faire, il s’appuie sur le cas Nicolas Conquer, le prétendu représentant du parti de Trump en France et animateur d’un think tank qui ressemble fortement à une coquille vide. Le média d’extrême droite Frontières n’est pas oublié, notamment cette semaine où ils ont multiplié bourdes et outrances.

La rubrique « Au microscope » est consacré au traitement médiatique des événements iraniens avec ce biais d’accuser la gauche de collusion avec les Mollah. Une accusation totalement infondée.

Le « Coup de cœur » est allé à Gaza au travers de deux conférences et d’un recueil de dessins au profit des journalistes palestiniens.