"le paysage médiatique est malade" : quand l'IA désinforme sur les plateaux

Après son préambule consacré à l’honnêteté journalistique à géométrie variable, le journaliste de critique média Mourad Guichard a débuté ce nouvel opus de « L’oeil de MouMou » par ses Top et ses Flop. Ils sont allés à Joseph Macé-Scaron devenu soutien militant de Sarah Knafo, la députée européenne d’extrême droite candidate à la mairie de Paris ; au propagandiste Franck Tapiro dont on apprend qu’il est devenu un fidèle de l’émission ; mais aussi à l’excellent journaliste Gallagher Fenwick pour ses analyses mesurées. Tout au long de la chronique, Fabrice Epelboin, spécialiste des réseaux sociaux a commenté, en plateau, l’ensemble des séquences avant d’échanger avec Amira et Mourad sur les questions liées au développement spectaculaire de l’intelligence artificielle (IA). Depuis sa naissance jusqu’à son utilisation quotidienne, notamment sur les réseaux sociaux, cet expert a passé en revue tous les aspects de ce nouvel outil qui pose cependant des problèmes tant informationnels que démocratiques. Pour exemple, ces fameuses vidéos bidonnées sur les matchs de football de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) ou celles « imageant » le conflit au Moyen Orient. La chronique s’est achevée par les traditionnels remerciements laissés de côté plusieurs émissions durant.