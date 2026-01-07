Venezuela : quand les médias font le SAV du coup d’état de Trump

Dans cette nouvelle chronique, le journaliste indépendant Mourad Guichard reçoit le professeur de droit et essayiste Beligh Nabli, dans un contexte géopolitique explosif. À travers des tops et des flops, l’auteur d’un précis sur l’État de droit (éditions Que sais-je ?) a décortiqué le rapport des politiques et des médias mainstream au regard de cette notion incontournable. Les deux intervenants se sont appuyés sur de récents épisodes médiatiques, dont celui, hallucinant, de France Info, datant de la veille au soir. Sur ce plateau, le journaliste Gilles Bornstein a expliqué qu’au nom de l’intérêt supérieur des peuples, on pouvait s’affranchir du droit international. En d’autres termes, il a affirmé que Donald Trump avait eu raison d’envahir le Venezuela et de capturer le président Maduro. Une position qui affirme clairement que la fin justifierait les moyens.

Beligh Nabli, dans ses démonstrations, a par ailleurs expliqué que l’État de droit, s’il n’était pas négociable, était parfaitement discutable. Pour preuve, les récentes positions de certains acteurs politiques (Wauquiez, Retailleau, Le Pen…) visant à modifier la Constitution afin de faire passer des lois liberticides. Le professeur de droit a fait preuve, tout au long de cet entretien, d’une pédagogie nourrie.