Les journalistes cibles prioritaires d’Israël ? | L’état de droit en France fragilisé

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

Elle s’appelait Amal Khalil. Journaliste libanaise, elle couvre la guerre dans le sud du Liban. Le 22 avril, elle est tuée lors d’une frappe israélienne. Plusieurs témoignages évoquent des explosions visant la maison où elle s’était réfugiée. Sa mort choque tout un pays, et au-delà. Les autorités libanaises dénoncent un crime de guerre. L’armée israélienne affirme, de son côté, viser des positions du Hezbollah et indique examiner les faits. Mais au-delà de ces versions qui s’opposent, des questions se posent : informer en zone de guerre est-il devenu trop dangereux ? Les journalistes sont-ils devenus des cibles privilégiées pour Tsahal ? Pour en parler, nous recevons Martin Roux, de Reporters sans frontières.

Dans son dernier rapport, Amnesty International tire la sonnette d’alarme. L’État de droit en France serait fragilisé, dans un contexte de tensions politiques et sécuritaires croissantes. L’ONG évoque des « signes avant-coureurs de pratiques autoritaires », avec une multiplication de lois jugées liberticides, un recours accru à la surveillance et des attaques répétées contre les contre-pouvoirs. Selon Amnesty, « nuire à l’État de droit, c’est céder la place à l’état de force ». Une alerte particulièrement forte à un an de l’élection présidentielle. Alors, la France est-elle en train de basculer ? Ou assiste-t-on à une instrumentalisation du discours sur les droits humains ? Pour en parler, nous sommes en visio avec Anne Savinel-Barras, présidente d’Amnesty International France.