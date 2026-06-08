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On S'Autorise à Penser

On S'Autorise à Penser

Parce qu’il n’est plus possible que seuls “les milieux autorisés” soient autorisés à penser notre monde, ses réalités et ses combats. Cette émission se veut le carrefour des intellectuel·le·s, penseuses·eurs et actrices·eurs des luttes sociales dissident·e·s et/ou invisibilisé·e·s.

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Les guignols de l'histoire. Quand les politiques manipulent le passé | Jean-Christophe Piot, Julien Théry

Certains élus de la nation n'hésitent pas à déformer grossièrement l'histoire à des fins de manipulation, non sans mépris de la vérité et de leur auditoire. Retour sur quelques exemples à la fois déplorables et amusants, avec le journaliste Jean-Christophe Piot, auteur cher Hugo Publishing d'Utiliser l'histoire. Comment les politiques manipulent le passé.

Jean-Christophe Piot, animateur du podcast C'est plus compliqué que cela et auteur du récent livre Utiliser l'histoire. Comment les politiques manipulent le passé (éd. Hugo Publishing), est l'invité de ce nouveau numéro d'On s'autorise à penser. La conversation avec Julien Théry, auteur de son côté d'En finir avec les idées fausses sur l'histoire de France (éd. de L'Atelier) porte sur plusieurs exemples très récents de déformation éhontée de l'histoire par des élus de la nation peu soucieux de la vérité ni du respect de leurs auditoires. César et Brutus, Sparte, les Gaulois ou encore Jeanne d'Arc sont au menu de ce bêtisier qui donne l'occasion de s'instruire ou de réviser... mais aussi et surtout d'analyser les motivations peu reluisantes des personnalités politiques enclines à distordre le passé. 

Assistant-stagiaire : Simon Baubérot. Montage : Bérénice Sevestre. 

Voir aussi, sur le même thème, La grande H. avec Jean-Paul Demoule, "La France est-elle éternelle ?".

Bibliographie : 

Jean-Christophe Piot, Utiliser l'histoire. Comment les politiques manipulent le passé, Hugo Publishing, 2026.

 Julien Théry, En finir avec les idées fausses sur l'histoire de France, L'Atelier, 2025 

Les guignols de l'histoire : quand les politiques manipulent le passé | Jean-Christophe Piot, Julien Théry
Les guignols de l'histoire : quand les politiques manipulent le passé | Jean-Christophe Piot, Julien Théry

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