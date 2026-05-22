Cannes : ce que les politiques viennent vraiment y faire

Dans ce nouvel épisode des Indiscrets consacrée au Festival de Cannes, Nils revient sur la forte présence des responsables politiques sur la Croisette, entre communication, prestige et enjeux culturels. De Jean-François Copé à Emma Rafowicz, en passant par Sandrine Rousseau ou Aurore Bergé, tous semblent vouloir profiter de la visibilité offerte par le plus grand festival de cinéma du monde. L’émission interroge alors l’utilité politique d’une présence à Cannes : défendre la culture, travailler son image publique ou simplement capter la lumière médiatique.

On s’attarde aussi sur les tensions qui traversent actuellement le cinéma français. Cette édition du festival a notamment été marquée par la pétition “Zapper Bolloré”, dénonçant l’influence croissante de Vincent Bolloré dans le secteur culturel et audiovisuel. Soutenu par des personnalités comme Juliette Binoche, Adèle Haenel ou de nombreux professionnels de l’ombre du cinéma, le texte a suscité un large débat sur l’indépendance artistique et les rapports de pouvoir dans l’industrie. Entre glamour, stratégie politique et contestation culturelle, cette chronique montre comment Cannes reste aussi une scène idéologique et médiatique majeure.