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On S'Autorise à Penser

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Parce qu’il n’est plus possible que seuls “les milieux autorisés” soient autorisés à penser notre monde, ses réalités et ses combats. Cette émission se veut le carrefour des intellectuel·le·s, penseuses·eurs et actrices·eurs des luttes sociales dissident·e·s et/ou invisibilisé·e·s.

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Dao : le film qui parle enfin de la diaspora africaine

Dans ce nouveau numéro d’OSAP, nous allons parler de cinéma et pas avec n’importe qui. Nous recevons un réalisateur qui place l'humain et l'histoire des peuples au cœur de son travail. De son premier film L’Afrance au succès de Félicité, Alain Gomis raconte avec justesse ce que signifie vivre entre deux cultures, entre l'Afrique et l'Europe.

A l'affiche actuellement son nouveau film intitulé DAO. L'histoire se passe entre deux moments forts : un mariage en banlieue parisienne et des funérailles en Guinée-Bissau. Au milieu de ces deux mondes, on suit Gloria. Elle est le lien entre tout le monde : elle est à la fois la mère ici et la fille là-bas.

C’est un film qui réussit le pari, avec un dispositif unique, de montrer, en un seul mouvement, la vie d'une communauté et les liens qui nous unissent malgré la distance. Alors, comment raconte-t-on ces trajectoires de vie aujourd'hui ? Comment le cinéma peut-il nous aider à mieux comprendre notre propre histoire ?

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Parce qu’il n’est plus possible que seuls “les milieux autorisés” soient autorisés à penser notre monde, ses réalités et ses combats. Cette émission se veut le carrefour des intellectuel·le·s, penseuses·eurs et actrices·eurs des luttes sociales dissident·e·s et/ou invisibilisé·e·s.

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