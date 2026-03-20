Le plan caché de Macron pour faire élire Dati

Au sommaire de cette émission :

Emmanuel Macron est-il vraiment intervenu pour inciter la candidate Reconquête à Paris à se retirer au profit de Rachida Dati ? Nils a enquêté.

On va aussi parler de la gamelle monumentale infligée à Raphaël Glucksmann et François Hollande, qui n’ont pas réussi à empêcher le PS de s’allier avec LFI aux municipales.

