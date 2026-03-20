Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.
Le plan caché de Macron pour faire élire Dati
Au sommaire de cette émission :
Emmanuel Macron est-il vraiment intervenu pour inciter la candidate Reconquête à Paris à se retirer au profit de Rachida Dati ? Nils a enquêté.
On va aussi parler de la gamelle monumentale infligée à Raphaël Glucksmann et François Hollande, qui n’ont pas réussi à empêcher le PS de s’allier avec LFI aux municipales.