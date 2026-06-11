Le Mondial aux États-Unis : un scandale qu’on ne veut pas voir ?

À l'occasion de la Coupe du Monde de football, le Média TV vous propose un nouveau format : Temps Additionnel. Des éditos, des chroniques, et des interviews pour parler du Mondial et des tensions sociales, politiques et géopolitiques sous-jacentes à cette compétition.

Pourquoi les États-Unis de Trump échappent-ils aux critiques qui avaient accompagné les éditions russe et qatarie ? Des délégations africaines et asiatiques retenues à l'aéroport, de nombreux supporters interdits de territoire, un arbitre somalien exclu malgré un passeport diplomatique, des camps de base dispersés aux quatre coins d'un continent… Les problèmes s'accumulent, mais le traitement médiatique reste étonnamment doux. Pourquoi ce deux poids, deux mesures ? Et derrière tout ça, que nous dit cette Coupe du Monde sur la FIFA de Gianni Infantino ?

Pour donner le coup d’envoi de cette émission, nous recevons Romain Molina, journaliste d'investigation indépendant dont les enquêtes sur les scandales du football ont été publiées dans le New York Times, The Guardian, la BBC ou encore CNN.