Ces footballeurs qui ont défié l'extrême droite

En ce moment se joue la Coupe du Monde de football aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Mais pendant que les regards restent braqués sur le terrain, la FIFA n’a jamais semblé aussi proche de l’extrême droite, à commencer par Donald Trump. Malgré ses interventions et guerres à répétition, le président américain s’est vu remettre, le 5 décembre 2025, le tout premier « Prix de la paix de la FIFA », dans une cérémonie controversée qui a valu à Gianni Infantino les critiques d’une cinquantaine de parlementaires européens. Fait inédit : Trump aura même l’honneur de remettre la Coupe du Monde à la nation victorieuse de cette édition.

Alors si on parlait plutôt des figures de gauche qui ont marqué le football mondial depuis plus d’un siècle ? Nicolas Kssis-Martov, historien du sport et journaliste à So Foot, leur consacre un ouvrage : Latéral Gauche : figures du foot politique (éditions Libertalia).

Dans cet entretien pour Le Média, on revient sur la complexité de ces trajectoires, sur les liens entre football, FIFA, capitalisme et extrême droite, et sur les nouvelles figures qui tentent aujourd’hui de résister au racisme et à l’extrême droite : Vinicius Jr, Kylian Mbappé ou encore Rayan Cherki.