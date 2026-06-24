Mbappé attaqué, les autres se taisent : le football a-t-il peur de l'extrême droite ?

Le football et la politique, on nous répète souvent que ça ne fait pas bon ménage. Et pourtant, l'histoire du ballon rond est traversée de prises de position, de symboles et d'engagements, de la part des joueurs, des entraîneurs et surtout des supporters. Alors que l’extrême droite progresse partout, la liste des joueurs ayant affiché leur soutien à des partis réactionnaires est de plus en plus longue alors que face à eux, très rares sont les joueurs ouvertement engagés à gauche. Pourquoi un tel déséquilibre ? Est-ce une question de classe, d'intérêts économiques, ou simplement le reflet d'une société qui a normalisé les idées réactionnaires ? Après une simple phrase sur les dangers de l'extrême droite, Kylian Mbappé s'est retrouvé sous une avalanche de critiques. Une pression médiatique qui pousse les joueurs au silence. Pourquoi nos stars préfèrent-elles se taire ? Qui a intérêt à ce qu'elles le fassent ? On en parle avec Amine Snoussi et pour ce numéro nous serons avec Simon Baubérot, stagiaire, qui œuvre dans l’ombre depuis plusieurs semaines à l’élaboration de cette émission. Allez on n’a plus une minute à perdre, on entre tout de suite dans le Temps Additionnel.