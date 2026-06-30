Les bleus, "trop noirs" pour la France ?
La France black-blanc-beur et les images historiques de 1998. La victoire de la France en 2018 impulsée par des jeunes des quartiers Bondy, d'Évreux ou encore de Roissy en Brie. Comment l'équipe de France et le football français s'est dessinée par l'immigration ? Une spécificité qui vaut aux bleus un traitement raciste régulier à l'étranger, qualifiant l'équipe de sélection africaine Que dit cette configuration de la société française et de son rapport à l'immigration ? On en parle avec notre invité, Yvan Gastaut, historien et spécialiste de l'histoire du sport et de l'immigration.