Grigny : pourquoi le buzz Inshape choque le maire | Venezuela et Trump : les vérités d'un journaliste

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

on revient sur la polémique lié à la dernière vidéo du youtubeur Tibo Inshape. Il a passé 24h avec la BAC dans l'Essonne, plus précisément à Grigny. Et comme on peut l’imaginer, la facon de montrer la ville n’a pas plus à tout le monde et notamment au maire Philippe Rio qui est notre invité ce soir.

Et pour le second entretien on ira au Venezuela. dans quel état le pays est après l'enlèvement illégal de Nicolas Maduro par les Etats unis de Donald Trump. On en parle avec le journaliste Maurice Lemoine, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique.