Je fais un don

Toujours debout !

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

Partager

Grigny : pourquoi le buzz Inshape choque le maire | Venezuela et Trump : les vérités d'un journaliste

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout,

on revient sur la polémique lié à la dernière vidéo du youtubeur Tibo Inshape. Il a passé 24h avec la BAC dans l'Essonne, plus précisément à Grigny. Et comme on peut l’imaginer, la facon de montrer la ville n’a pas plus à tout le monde et notamment au maire Philippe Rio qui est notre invité ce soir.

Et pour le second entretien on ira au Venezuela. dans quel état le pays est après l'enlèvement illégal de Nicolas Maduro par les Etats unis de Donald Trump. On en parle avec le journaliste Maurice Lemoine, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique.

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !